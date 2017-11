Foi possível perceber, no breve contato mantido durante o dia com torcedores do Grêmio hospedados no mesmo hotel do time, um certo desgosto com a classificação do Lanús e não do River Plate. Colhi a mesma sensação das palavras do diretor de futebol Saul Berdichevski, que elogiou de modo particular a determinação com que joga a equipe de Jorge Almirón.