Robinson Estrásulas / Agencia RBS

No dia depois da classificação à final da Libertadores, a tarde de treinos do Grêmio no CT Luiz Carvalho foi de trabalho no campo para os jogadores que não atuaram contra o Barcelona-EQU. Os titulares que enfrentaram os equatorianos ficaram na academia do CT, realizando atividades de recuperação física.

Se havia um treinamento definitivo no CT Luiz Carvalho nesta quinta-feira (02) não era o do Grêmio. Num dos campos estava trabalhando o CRB, que enfrentará o Inter nesta sexta-feira (3) pela Série B.

No lado em que estava o grupo do Grêmio, uma movimentação de praxe em dias pós-jogo. Além dos jogadores que não enfrentaram o Barcelona-EQU, apenas Everton, Jael e Michel participaram da movimentação. O restante do grupo ficou no vestiário realizando trabalhos de recuperação física. Dois deles, Cícero e Cortez, até desceram para o gramado ao final da atividade para acompanharem um bate-bola dos filhos pequenos que brincavam por ali.

Lucas Barrios desceu até o campo e até deu a impressão que faria algum exercício. Saído da fisioterapia, ele apenas conversou rapidamente com o cinegrafista Juares Dagort e retornou para o vestiário. O atacante, segundo os médicos, terá condições plenas para as finais da Libertadores, mas ainda levará aproximadamente duas semanas para retornar ao time.

O técnico Renato foi outro que não esteve no treino desta quinta. As decisões do treinador ficam para o treino desta sexta-feira (03), quando será encaminhada a equipe que enfrentará o Flamengo no domingo (05).

Outra ausência foi a de Miki Arroyo. O atacante equatoriano se recupera de uma infecção na garganta.