Félix Zucco / Agencia RBS

Independentemente do resultado da final da Libertadores ou do desempenho nas últimas rodadas do Brasileirão, o Grêmio projeta 2018 sem a utilização da equipe principal nos jogos do Campeonato Gaúcho. Se for campeão da América e jogar o Mundial, o clube não dará férias aos jogadores antes de 17 de dezembro, voltando às atividades um mês depois, junto com o início do Gauchão. Se não estiver no Mundial, a Libertadores estará provavelmente na agenda em função do Brasileiro e isto demandará uma preparação especial, algo que já está projetado.

Em função dessas dificuldades, a diretoria gremista já apresentou uma proposta de que até a sétima rodada do Campeonato Gaúcho seja possível a inclusão de 42 jogadores inscritos, reduzindo este número para 32 (proposta da Federação Gaúcha de Futebol) a partir do oitavo jogo. O Inter também é favorável a esta sugestão. Os dois clubes já apresentaram o pedido ao presidente da federação, Francisco Noveletto, que não tomou nenhuma decisão, esperando o congresso técnico da competição, previsto para o próximo dia 11 de novembro. Se não houver aprovação, o clube chega a admitir jogar o Gauchão com grupo misto.

Se a alteração for aceita, o plano gremista é usar atletas do grupo de transição no início do Gauchão, selecionando-os para formar um elenco definitivo na parte final do campeonato.