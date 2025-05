Sport x Grêmio: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão Feminino

O Grêmio volta a campo pelo Brasileirão Feminino nesta segunda-feira (12). O duelo será diante do Sport, às 15h, na Ilha do Retiro . A partida marca o encerramento da 10ª rodada. Confira as principais informações do confronto.

Sport

A equipe do Recife encara um momento delicado no campeonato. Neste momento, está na lanterna. O time conquistou apenas um ponto em nove jogos disputados.

Grêmio

Para seguir com chances de classificação à próxima fase, o Grêmio sabe que precisa pontuar. A equipe vem de vitória sobre o Juventude, no clássico gaúcho, na última rodada.

No caso do público geral, os ingressos custarão R$10, inclusive para os torcedores do Grêmio. As entradas poderão ser adquiridas virtualmente a partir das 18h deste domingo (11) na plataforma oficial do Sport.