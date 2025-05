Mano projeta retornos de Villasanti e Edenilson ao time do Grêmio

Volante paraguaio se recupera de lesão muscular na coxa esquerda. Daniel Duarte / AFP

A próxima semana apresentará dois jogos pesados para o Grêmio. Na terça-feira (13), o Tricolor recebe o Godoy Cruz, em partida que decidirá a liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana. Depois, no sábado (17), visitará o São Paulo, pelo Brasileirão. Para estes compromissos, o técnico Mano Menezes projeta ter os retornos de Edenilson e Villasanti.

— Talvez teremos o Edenilson, ainda não na terça, mas no sábado. Talvez Villasanti, se não na terça, também no sábado — comentou o treinador após o empate com o Bragantino.

O volante paraguaio é quem está afastado há mais tempo. O jogador sofreu uma lesão traumática no músculo na coxa esquerda, no dia 27 de abril, no empate com o Vitória, em Salvador. Já Edenilson acusou uma lesão na coxa direita, ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Santos, no dia 4 de maio.

A escassez de atletas para a função fez com que, na viagem a Lima para enfrentar o Atlético Grau, o jovem Bernardo Zortéa fosse relacionado pela primeira vez.

— Acho que o Camilo entrou bem e o Dodi está fazendo muito bem a função. Ronald, que é um menino, deu pressão na bola quando precisávamos recuperá-la na frente. Vamos trabalhando para que as coisas melhorem a cada jogo — completou Mano.