Tudo foi Libertadores no ATL GreNal desta quarta-feira (1/11). Além da projeção do jogo da noite desta quarta-feira entre Grêmio x Barcelona-EQU, a virada histórica do Lanús para cima do River por 4 a 2 também foi destaque. Para Rodrigo Adams, o River Plate se assustou com a pressão exercida pelo Lanús:

— O River sentiu especialmente o primeiro gol do Lanús, bem no fim do primeiro tempo. No início do segundo tempo, sem que o River tivesse tempo para respirar, sofreu o empate. Foi um jogo surreal. Mas acho que se aquele pênalti tivesse sido marcado para o River, o Lanús não teria forças para reagir.

Adams falou ainda sobre a importância de jogadores e dirigentes gremistas estarem conscientes de que a vaga para a final ainda não é uma realidade.

— O que me deixa tranquilo para o confronto contra o Barcelona é que o clima de oba-oba se limita ao ambiente da torcida. Porque a gente conversa com os jogadores e ouve as entrevistas dos dirigentes e sente que estão todos muito conscientes. Nada está garantido. Claro que construímos uma grande vantagem, mas a Copa nos ensina. E o jogo entre River x Lanús mostrou que em 40 minutos grandes viradas podem acontecer — acrescentou Adams.

