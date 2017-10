Para contar com Luan nas condições ideais dia 25, em Guayaquil, contra o Barcelona-EQU, Renato abrirá mão de uma regra que costuma vingar antes de jogos decisivos. O atacante, que voltou a atuar depois de 56 dias no empate sem gols contra o Corinthians, nesta quarta (18), no Itaquerão, estará em campo frente ao Palmeiras, domingo (22), na Arena. Até aqui, os titulares sempre foram poupados antes de jogos decisivos, como será o da próxima semana, no Equador, na abertura das semifinais da Libertadores.