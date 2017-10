"Estamos ainda em busca do título ou, pelo menos, da vaga direta. Faltam nove rodadas e muita coisa pode acontecer". Esta foi a frase de Renato Portaluppi em sua entrevista coletiva após o empate do Grêmio com o líder Corinthians, em São Paulo, nesta quarta-feira (18). Na reta final do Brasileirão, pela projeção atual, restam poucos pontos para o Tricolor garantir sua presença no G-4.