— Me senti bem, estava com saudade de jogar e ajudar minha equipe. Claro que não estava no mesmo ritmo do que os demais, senti um pouco o tempo de bola, o ritmo. Tentei dar meu máximo para me preparar para quarta-feira, temos um jogo difícil — disse Luan, antes de um repórter o lembrar que Renato havia falado da possibilidade de o jogador atuar no final de semana: