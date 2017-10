O Grêmio empatou em 0 a 0 com o Corinthians jogando em São Paulo pelo Brasileirão. Com o resultado, o time de Renato segue como vice-líder da competição, mas a nove pontos do primeiro colocado, que é o próprio Corinthians. Após a partida, Geromel falou da situação do Tricolor no Brasileirão: