André Silva / Agência RBS

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, tinha dois assuntos a abordar após a partida contra o Corinthians. Por praxe, deveria avaliar o desempenho tricolor no Itaquerão. Por conta das críticas feitas ao árbitro Heber Roberto Lopes na véspera do duelo, precisaria esclarecer as duras críticas que fez. E o dirigente seguiu o roteiro aguardado.

Depois de ver o time de Renato fazer um confronto equilibrado com o líder do Brasileirão, Bolzan afirmou ter ficado satisfeito com o que viu. Mais do que isso:

— O Grêmio jogou uma partida excepcional, no meu entendimento. Disse bem o Renato, se alguma vencesse, seria o Grêmio. Estávamos numa ascendente, depois decadência, fruto de diversas situações, e agora está recuperando no momento mais oportuno e correto. Isso é nítido e se percebe no ânimo — avaliou.

Depois, Bolzan começou a falar sobre Heber Roberto Lopes: lembrou momentos em que o árbitro, na avaliação tricolor, prejudicou a equipe mas, depois, admitiu culpa no episódio de terça-feira (17).

— O limite da entrevista (que originou a polêmica) era justamente da manifestação de preocupação com a arbitragem. Este era o escopo e onde me balizei. Tudo que manifestei era conversa nossa, fica no limite da conversa privada. Pois quero pedir desculpa ao jornalista, porque não fiz esclarecimentos para pôr a matéria no devido lugar — disse. — Se alguém tem culpa neste episodio sou eu, por não me fazer entender para o jornalista — acrescentou.

Perguntado se de fato chamou Heber Roberto Lopes de "careca vagabundo", Bolzan falou:

— Estou dizendo que não vou publicizar nada disso porque não fazia parte do contexto que tinha feito, essa parte fica na privacidade.

O dirigente ainda elogiou a atuação do árbitro diante do Corinthians.