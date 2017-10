Luis Moura / WPP/Lancepress!

O técnico Renato Portaluppi comemorou o retorno de Luan ao time do Grêmio. Satisfeito com a boa atuação da equipe no empate com o Corinthians, o treinador projetou evolução da equipe para a reta final da temporada. Confira o que mais disse Renato:

Volta do Luan

"No momento que o Luan se machucou, era o melhor jogador do futebol brasileiro. Perdemos bastante com a ausência dele. Ainda não foi o Luan das partidas anteriores pelo tempo parado, mas voltou bem. É o jogador da posição, que nos ajuda bastante. Nos ajudou e já é um outro Grêmio e com tendência de crescer ainda mais. Vai nos ajudar bastante".

Crescimento de produção

"O Grêmio não foi brilhante, mas se aproximou. Fizemos uma grande partida, não é fácil enfrentar o Corinthians aqui, Nos apresentamos bem, dominamos o jogo inteiro e merecíamos a vitória. Já melhoramos bastante, estamos chegando em uma fase cruel. Voltamos a crescer no momento certo. Se o Luan estiver bem, a não ser que esteja muito cansado, vai jogar mais alguns minutos".

Momento do Grêmio

"A gente está recuperando jogadores que estavam no departamento médico. Não sei quem poderá jogar no domingo contra o Palmeiras. Vamos ver qual será a equipe. Vocês tem que trabalhar, corram atrás da notícia. Uma hora do jogo contra o Palmeiras vocês vão saber o time. Não tínhamos um jogador para a posição do Luan. e já ganhamos confiança com o retorno dele. Temos um jogo importante no domingo e outro importante pela Libertadores. A cada jogo estamos mais fortes com os retornos dos jogadores lesionados"

Sobre Corinthians e o Brasileirão

"Não falei por ser o Corinthians, disse que o próprio Grêmio iria tropeçar. é impossível começar um campeonato ganhando de todo mundo e terminar vencendo todos. Os problemas começariam a aparecer. Ainda faltam nove rodadas, o campeonato não está definido. Vamos continuar sem nos desligarmos do Brasileirão. O Grêmio é o único brasileiro da Libertadores. Quem pode se prejudicar no Brasileirão é o Grêmio pela Libertadores, com viagem longa e um adversário poderoso. por ser um clube grande, sempre estaremos disputando as competições".

Ponto conquistado

" Acima de tudo, o Grêmio não fez uma partida brilhante, mas voltou a ser forte. Fico feliz por isso. Temos a volta do Luan e de outros jogadores. Estamos ficando muito fortes em um momento decisivo para o Brasileirão e a para a Libertadores. Buscamos a vitória, mas não conseguimos. Estou feliz que jogamos duas partidas difíceis fora de casa e ganhamos quatro pontos. Dois resultados muito bons. Falta nove rodadas, muita coisa pode acontecer".

Luan

"Tudo dentro do planejado. Falei que contra o Coritiba queria que ele jogasse, mas que não iria arriscar. Ainda não tinha me passado confiança. Se ele voltasse a sentir, não iria mais jogar em 2017. Disse que iriamos esperar mais três dias e que ele jogaria se me passasse confiança. Tivemos uma conversa, ouvi a opinião de todos, e o Luan me deu confiança de que poderia jogar. Ele está de volta, não sentiu nada, e é um jogador fundamental".

Desempenho da equipe

"O Grêmio jogou para vencer, tivemos algumas chances, mas do outro lado era o Corinthians. Buscamos o título, no mínimo uma vaga direta à Libertadores. O mais importante é a confiança e o retorno dos lesionados. Todos estão voltando, e o time readquire confiança com o Luan. É importante ter todo o grupo de volta. Jogamos com personalidade".