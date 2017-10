O ano está terminando e a Libertadores e o Campeonato Brasileiro vão afunilando para o Grêmio. Faltando nove rodadas para o término do Brasileirão, o Tricolor está a nove pontos do líder Corinthians. Mesmo assim, jogadores e o técnico Renato Portaluppi ainda não "jogaram a toalha" e tentam manter o foco em ambas as competições. Um dos principais exemplos é Kannemann. Mesmo já pensando na semifinal da competição continental, o zagueiro se colocou à disposição para enfrentar o Palmeiras no próximo domingo (dia 22), às 17h, na Arena.