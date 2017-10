Luis Moura / WPP/Lancepress

Para o técnico Renato Portaluppi, a "novela mexicana" que se tornou a renovação de contrato de Luan com o Grêmio está próximo do fim. Em entrevista nesta sexta-feira, o treinador disse que tem falado seguidamente com o jogador e com a direção para resolver o problema.

— Isso não é nem novela mexicana mais, é chinesa mesmo. Eu estou por dentro, tenho conversado bastante com o Luan.Essa novela está nos capítulos finais. Acho até que os capítulos já estão gravados, só falta ir ao ar. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Tenho conversado com a diretoria, o presidente e o próprio jogador — disse Renato, que garantiu o foco do jogador nos jogos decisivos da Libertadores:

— É importante a renovação dele, sim. Mas o mais importante são os jogos com o Palmeiras e pela semifinal da Libertadores. Isso está acima de qualquer contrato, inclusive o do Luan.

O treinador também falou sobre a importância do retorno do atacante ao time, após quase dois meses parado por lesão. Contra o Corinthians, Luan foi um dos destaques do Grêmio. E contra o Palmeiras, neste domingo, o atacante estará em campo para pegar ritmo de jogo para encarar o Barcelona de Guayaquil na quarta-feira, no jogo de ida pela semifinal da Libertadores.

— O Luan vai jogar, ele precisa jogar. Precisa deste ritmo de jogo. Ficou muito tempo parado pela lesão. Voltou no jogo com o Corinthians, eu havia falado que ele iria jogar antes do dia 25. É importante para ele atuar contra o Palmeiras. Não sei quantos minutos. Vou perguntando, sentindo durante o jogo. Ele vai jogar, não tem dúvida. Os outros 10, só antes do jogo — explicou o técnico.

Após longas conversas, Luan já chegou a um acerto salarial com o Grêmio para ampliar seu contrato até setembro de 2020. Agora restam detalhes sobre a multa rescisória e o pagamento retroativo do aumento ao jogador para serem resolvidos entre a direção e o agente do atleta, Jair Peixoto.