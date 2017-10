O técnico Renato, do Grêmio, encerrou na manhã desta sexta-feira (20) o mistério sobre as mudanças na lista para a semifinal da Libertadores. Os três jogadores escolhidos foram Cristian, Cícero e Jael.

As inscrições do volante e do meia já tinham sido adiantadas pelo treinador. Restava dúvida sobre a terceira vaga, pela qual Jael brigava com os meias Patrick e Jean Pyerre.