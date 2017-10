A simples volta de Luan teve poder de passe de mágica ao Grêmio . Mesmo que sua atuação tenha ficado distante tecnicamente daquilo que nos acostumamos a ver, sua simples presença no centro do meio-campo irradiou para o restante da equipe.

O grande trunfo que representa a volta do meia-atacante, no entanto, está garantido. Com ele, o Grêmio se reorganiza em campo. Renato se livra daquela ginástica para montar um time capaz de atenuar a ausência do seu principal jogador. Com Luan, Ramiro joga na sua posição, Arthur encontra alguém que fale seu mesmo idioma com a bola, Barrios, passa a ser mais abastecido.