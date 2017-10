— A denúncia vai depender muito do que constar neste esclarecimento. O pedido foi encaminhado ainda ontem (quarta-feira), só vou poder tomar alguma atitude após receber a resposta — comentou Bevilacqua em contato com GaúchaZH.

Se for denunciado, Bolzan poderá responder por dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O 243-F (ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto) pode render multa de R$ 100 a R$ 100 mil e suspensão pelo prazo de 15 a 90 dias. E o 258 (assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva) prevê suspensão de 15 a 180 dias.

— O limite da entrevista (que originou a polêmica) era justamente da manifestação de preocupação com a arbitragem. Tudo que manifestei era conversa nossa, fica no limite da conversa privada. Pois quero pedir desculpa ao jornalista, porque não fiz esclarecimentos para pôr a matéria no devido lugar — disse. — Se alguém tem culpa neste episodio sou eu, por não me fazer entender para o jornalista — acrescentou.

Após o jogo, Héber também se manifestou sobre o ocorrido. O árbitro avalia com seus advogados a hipótese de mover uma ação na Justiça contra o presidente do Grêmio.

— A comissão nacional de arbitragem pediu para que eu me concentrasse apenas no jogo. A partir desse momento, com os advogados vamos procurar nos inteirar do que foi dito, a maneira, com quais palavras... Vamos estudar e tomar uma decisão — afirmou Héber.