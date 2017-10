Divulgação / Divulgação

O grande destaque da reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado foi Marinho. Aos 27 anos, atualmente disputa as últimas rodadas da Superliga da China, porém sem o destaque daquele momento. O meia-atacante do Changchun Yatai admite que demorou um pouco para se adaptar, mas espera melhores resultados dentro de campo na próxima temporada. Aliás, antes de ir jogar na Ásia, o atleta quase desembarcou em Porto Alegre.

— Eu estive próximo de ir jogar no Grêmio, que foi quem mostrou interesse em mim. Botafogo, Flamengo e Santos também. Mas as coisas acabaram não se concretizando (...) Eu acabei não indo para nenhum clube do Brasil porque o Vitória não aceitou. Muitos clubes ofereceram um jogador mais um valor, e o Vitória queria dinheiro — revelou o jogador, em entrevista à Rádio Gaúcha.

O Tricolor ligou para o empresário do meia, Jorge Machado. Entretanto, a negociação com o clube baiano acabou se complicando, e o interesse não foi levado adiante. No Brasil, o clube que ficou mais perto de contar com "Di Marinho" foi o Flamengo. Mesmo sem ter se acertado para morar em Porto Alegre, ele admite que acompanha de perto o time gremista.

— Não recebi proposta do Grêmio, mas o meu procurador foi sondado. Seria uma boa. É um grande time. Eu venho acompanhando bastante o Grêmio com o Renato, que vem fazendo um grande trabalho. Tanto na Copa do Brasil do ano passado, quanto na Libertadores deste ano. O time que eu cheguei mais perto de fechar no Brasil foi o Flamengo. Eles ofereceram um dinheiro muito próximo da pedida do Vitória, mas também quiseram incluir um jogador, e eles (clube baiano) não aceitaram — disse.

Perto de terminar a sua primeira temporada jogando fora do Brasil, Marinho fez um balanço do ano na China. Uma lesão, rodízio no time e excesso de estrangeiros no Changchun Yatai atrapalharam a sequência dele na equipe. Até o momento, em 27 rodadas da Superliga, o atacante marcou dois gols e deu uma assistência em 16 partidas.

— Eu sempre fui o cara que se adaptava onde eu chegava. Eu não me importo com praia ou comida. Meu objetivo é sempre chegar e jogar. A forma que eles jogam aqui fez com que eu demorasse a me adaptar. Eu saí do Brasil muito bem, e o time não se encontrava aqui. Perdemos os primeiros cinco jogos, e eu ficava muito bolado (risos). Quando o treinador anterior saiu, o time voltou a jogar bem. Tivemos uma sequência boa e começamos a ganhar os jogos. Em algumas partidas, eu também não joguei, porque só podem jogar três estrangeiros, e o time tem cinco. Aqui é normal ter rodízio. Fez gol em um jogo, mas daqui a dois ou três jogos vai sair do time — contou o camisa 7.

A entrevista completa com um dos craques do Brasileirão 2016 vai ao ar na Rádio Gaúcha neste sábado (21), a partir das 13h30min, no programa Planeta Bola. Marinho ainda vai falar sobre a luta contra o rebaixamento do Inter no ano passado e futuro.