Grêmio enfrenta o Barcelona nesta quarta (25), no Estádio Monumental, em Guayaquil

— Sem dúvida o Grêmio seria o adversário mais duro tanto para o River como para o Lanús em uma eventual final. Ainda que o Barcelona seja uma grande equipe, um jogo de um time brasileiro contra um argentino seria um clássico, e, como se diz no futebol, os clássicos são disputados de forma diferente — avalia o jornalista Gaston Kevin, da Rádio Continental, de Buenos Aires.

— Em nível de seleção, o Brasil está um nível acima dos demais países da América do Sul, mas, em nível de clubes, não tem mais o poderio de outras décadas. Porém, apesar disso, creio que qualquer equipe argentina preferiria enfrentar o Barcelona. A razão é simples. O Brasil é mais copeiro que o Equador. Creo que o favorito é o Grêmio — completa o jornalista Rivel Rivello, produtor do tradicional programa esportivo Mariano Closs, veiculado também na Rádio Continental.

Fora da capital, a opinião é um pouco diferente sobre o confronto. Segundo o jornalista Franco Marra, da Rádio AM 1330, de Rosário, River Plate e Lanús têm características diferentes. Logo, o rival mais difícil pode variar, de acordo com qual equipe se classificar.

— Creio que o adversário mais difícil para o River seria o Grêmio, pois historicamente os brasileiros impõem mais dificuldades aos argentinos. Além do mais, conta com jogadores de renome. Já, para o Lanús, seria mais complicado exercer o seu jogo diante do Barcelona, que tem jogadores rápidos e fecham muito bem os espaços. O Lanús, costuma enfrenta dificuldades contra equipes se fecham assim — opina.