O Grêmio conheceu o gramado do estádio do Barcelona, o maior do Equador, casa de mais de 50 mil pessoas, em Guayaquil

O Tricolor visita Guayaquil nesta quarta-feira (25) e enfrenta o Barcelona , o time mais popular do país. Conheça o desempenho do Grêmio em jogos no Exterior e contra os equatorianos pela Libertadores.

1) O Grêmio disputa a 17ª Libertadores . Entre os brasileiros é o segundo, ao lado do Palmeiras. O São Paulo enfrentou 18 edições. O Barcelona , adversário gremista das semifinais do torneio nesta quarta-feira, em Guayaquil, participa pelas 24ª vez da competição desde 1960. Nunca venceu. Chegou duas vezes ao vice-campeonato . É sua oitava semifinal, número idêntico aos dos gremistas.

2) O jogo no Equador é o 83º que o Grêmio disputa no Exterior pelo torneio. Perdeu mais do que ganhou: 37 a 24, com 21 empates. Dos 82 encontros, os gaúchos marcaram ao menos um gol em 55 partidas.