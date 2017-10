A noite de delírio da torcida do Grêmio, que se iniciou com a goleada por 3 a 0 sobre o Barcelona-EQU, no Equador, só acabou ao meio-dia desta quinta-feira (26), em Porto Alegre. Foi quando a delegação desembarcou na Capital com a festa de ao menos 300 pessoas no Aeroporto Salgado Filho.