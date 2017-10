A defesa de puro talento que Marcelo Grohe realizou contra o Barcelona-EQU, na vitória gremista por 3 a 0 em Guayaquil, repercutiu em todo o mundo. Na Europa, o jornal inglês "The Sun" classificou o lance como "Mão de Deus", citando o alto reflexo do goleiro do Grêmio na jogada.