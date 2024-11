O Mirassol é Série A em 2025. Em ascensão no cenário nacional, o time do interior paulista dependia só de si para confirmar o acesso e fez o dever de casa neste domingo (24), no estádio Campos Maia, ao derrotar a Chapecoense por 1 a 0, na 38ª e última rodada. Além do acesso inédito, o Mirassol terminou a Série B do Campeonato Brasileiro como vice-campeão.