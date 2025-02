Certificado Fifa de gramado sintético do São José perde validade, e clube busca posição da CBF

Grama sintética do Passo D'Areia. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A validade do certificado Fifa do gramado sintético do São José foi encerrada nesta segunda-feira (24). Conforme o documento emitido pelo programa de qualidade da entidade, o período válido era entre 25 de fevereiro de 2022 e 24 de fevereiro de 2025.

O fato, entretanto, não deve impedir o Zeca de atuar em casa nos jogos restantes do Gauchão — contra Avenida e Brasil de Pelotas. Afinal, o certificado Fifa só é exigido em competições internacionais.

Leia Mais São José vence o Brasil de Pelotas fora de casa pelo quadrangular do rebaixamento

Para ter segurança, porém, o clube consultou a CBF e aguarda uma resposta oficial. O São José usa como exemplo o Brusque e o Santo André, que utilizaram seus gramados sintéticos no ano passado sem o certificado.

Além disso, não há no futebol brasileiro um regulamento específico para utilização de grama sintética. O artigo 7º do Regulamento Geral de Competições da CBF trata apenas da necessidade de o mandante dar " plenas condições" para o jogo.

Art. 7º - Compete ao Clube detentor do mando de campo:

I – adotar todas as medidas técnicas e administrativas, no âmbito local, necessárias e indispensáveis à logística e à segurança das partidas, inclusive as previstas na LGE, em seus art. 143, 144, 145, 148, 149, 150, 156, 157 e 158.

II – tomar as necessárias providências para que a iluminação do estádio, os gramados e demais condições de estrutura estejam em plenas condições de uso, inclusive para partidas noturnas e transmissões. A CBF, ou Federação Estadual, ou o terceiro por ela nomeado, realizará as vistorias necessárias e, caso a iluminação, gramado ou demais condições de estrutura não estejam nos padrões adequados, a partida poderá ser retirada do local designado, cabendo ao clube indicar outro estádio que atenda ao estabelecido pela CBF, neste Regulamento e no REC, para a realização de suas partidas;

Leia Mais Pelotas sai na frente, mas cede empate ao Avenida no quadrangular do rebaixamento

Troca do gramado sintético

Sabendo do vencimento do certificado no final de fevereiro, o São José tinha a intenção de renovar a grama sintética do Passo D'Areia antes do Gauchão. Entretanto, o processo acabou adiado pois o início dos estaduais foi antecipado pela CBF.

O processo de troca, que agora deve ser realizado após o Estadual, tem previsão de durar um mês. A grama artificial já foi adquirida pelo clube. Ela conta com uma cortiça para equilíbrio térmico e amortecedor.

— Teremos uma grama superior. Mais alta e com um amortecedor, diminuindo o impacto para os atletas — explicou Nilton Batista, diretor executivo do São José, à ZH no ano passado.

Julgamento de recurso

O vencimento do certificado da grama sintética não deve tirar jogos do Estádio Francisco Novelleto no restante do Quandrangular do Rebaixamento no Gauchão. Entretanto, um julgamento no TJD, sim.

Por uma briga entre torcidas no duelo com o Pelotas, na primeira rodada, o clube foi punido com a perda de dois mandos de campo. Contudo, conseguiu um efeito suspensivo até o julgamento do recurso no Tribunal, marcado para esta terça-feira (25).

Caso a condenação de duas partidas seja mantida, o São José terá de mandar os jogos contra Avenida e Brasil de Pelotas a 50 quilômetros de Porto Alegre.

Leia Mais Torcidas organizadas de Pelotas e São José são suspensas após briga no Gauchão