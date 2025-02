Torcidas organizadas de Pelotas e São José são suspensas após briga no Gauchão 

Torcidas organizadas se envolveram em confusão na primeira rodada do Gauchão 2025. YouTube GZH / Reprodução

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) decidiu que as organizadas Torcida Jovem, do Pelotas, e Os Farrapos, do São José, estão suspensas dos jogos por 30 dias. A punição foi divulgada nesta quinta-feira (20).

De acordo com a determinação da juíza Jocelaine Teixeira, do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos (JTGE), os integrantes dessas torcidas não poderão comparecer às partidas com nada que identifique as respectivas torcidas — ou seja, camisas, faixas, instrumentos, entre outros.

A decisão ocorre por conta de um pedido do Ministério Público (MP) após episódios de violência entre as duas torcidas na primeira rodada do Gauchão 2025. Em 22 de janeiro, no Passo D'Areia, em Porto Alegre, torcedores de São José e Pelotas se envolveram em briga generalizada, com pedras e outros objetos arremessados, além de trocação de socos e chutes.

Além de penalizações para as organizadas, também houve sanções individuais. Oito integrantes da Torcida Jovem foram identificados e citados pelo MP como participantes da confusão. Por conta disso, estão proibidos por 90 dias de irem a jogos do Pelotas.

O São José, por sua vez, terá cinco dias para providenciar a identificação dos membros da torcida Os Farrapos que teriam participado dos fatos. O descumprimento poderá acarretar na aplicação de multa diária de R$ 500.

As duas equipes se reencontraram na última quarta-feira (19), novamente no Passo D'Areia, pela rodada de abertura do quadrangular do rebaixamento. Desta vez, no entanto, não houve registro de confusão entre os torcedores.

Relembre o caso

A estreia de São José e Pelotas no Gauchão 2025 ficou manchada por conta de cenas lamentáveis nas arquibancadas do Estádio Passo D'Areia. Torcedores do São José e do Pelotas se envolveram em briga generalizada, com pedras e outros objetos sendo arremessados, além de trocação de socos e chutes.

O jogo foi paralisado aos sete minutos do primeiro tempo e a Brigada Militar demorou mais de cinco minutos para entrar em ação com gás lacrimogênio, que dispersou os torcedores que estavam envolvidos na confusão, que durou quase 10 minutos.

De acordo com o coronel Daniel Araújo, comandante do 11º Batalhão, a BM agiu "imediatamente após ser acionada pela segurança do clube". Ainda segundo ele, a segurança da área interna prevê orientadores e, caso não seja suficiente, é prevista ação da força pública. Depois da confusão, a partida foi retomada, e os times empataram em 0 a 0.

Situação dos times

Na disputa do quadrangular do rebaixamento, São José e Pelotas empataram em 2 a 2 na rodada de abertura. Com isso, ocupam as duas primeiras colocações, com um ponto.

Os times voltam a no próximo final de semana. No sábado (22), às 19h, o São José enfrentará o Brasil-Pel no Bento Freitas. Enquanto, no domingo (23), às 16h, o Pelotas receberá o Avenida na Boca do Lobo.