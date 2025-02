São José vence o Brasil de Pelotas fora de casa pelo quadrangular do rebaixamento do Gauchão 2025

Partida foi disputada no Bento Freitas, em Pelotas. YouTube / Reprodução

Neste sábado (22), o São José visitou o Brasil de Pelotas e venceu por 3 a 2, em pleno Bento Freitas, em partida válida pela segunda rodada do quadrangular do rebaixamento do Gauchão 2025.

Os gols do jogo foram marcados por Higor e Israel, para o Brasil de Pelotas, e de Renê e Giovane Gómez, este duas vez, para o São José.

Com o resultado, o Zequinha pula para a liderança provisória do quadrangular do rebaixamento, com quatro pontos. O Brasil de Pelotas, por outro lado, vai para a lanterna, com apenas um ponto conquistado.

Assista aos melhores momentos de Brasil de Pelotas 2x3 São José

Brasil arranca melhor, mas cede a virada

Logo na saída de bola, o Brasil de Pelotas deu seu cartão de visitas com um ataque rápido, que culminou na primeira finalização da partida antes do primeiro minuto de jogo.

Com a força da torcida, o Xavante seguiu em cima. Aos sete minutos, Higor costurou a defesa do Zequinha, e, após troca de passes com Sorriso, o capitão rubro-negro não perdoou e estufou as redes do goleiro Fábio, abrindo o placar no Bento Freitas.

Ainda em cima, o Brasil dominava as ações com a bola no campo de ataque, povoando a entrada da área do São José. Aos 19, Vini Charopem aplicou um lençol no adversário, chutou no ângulo e obrigou Fábio a fazer uma bela defesa, evitando o segundo gol do Xavante.

Depois de muito domínio e pouca efetividade, o Zequinha se soltou na partida. Aos 25, Renê aprontou do lado esquerdo da defesa do Brasil de Pelotas, cruzou rasteiro para trás e Giovane chutou forte para empatar.

E o empate não durou muito! Aos 27, trama rápida no ataque do São José, agora pelo lado esquerdo de ataque. Depois de receber uma assistência no pé, Renê foi oportunista e fez o segundo do São José, a virada do time em Pelotas.

A partir do nervosismo dos donos da casa, conseguiu dominar as ações nos últimos 15 minutos de primeiro tempo, que acabou com vantagem para a equipe da Capital.

Nervosismo de um lado, controle do outro

A virada em dois minutos abalou o time do Brasil de Pelotas, que voltou a campo sem o mesmo ímpeto da primeira etapa.

O São José, por outro lado, retornou com maior controle do jogo. Entre trocas de passe efetivas, o Zequinha mantinha a posse de bola e escapava pelos lados.

Aos 12, a repetida jogada com os laterais mais uma vez foi coroada. Após cruzamento na área, Giovane subiu mais do que a defesa e anotou seu segundo gol na partida, o terceiro do São José, colocando ainda mais pressão sob o Xavante.

O terceiro gol do São José, porém, fez o Brasil voltar para o jogo. Aos 20, depois de falta sofrida no lado direito de ataque do Rubro-Negro, o cruzamento na área encontrou o ainda frio Israel, que veio do banco de reservas para, no seu primeiro toque na bola, diminuir o marcador e anotar o segundo do Xavante na partida.

No entanto, apesar das tentativas, o Brasil de Pelotas parou na defesa do São José, que recuou a marcação, estacionou o ônibus e segurou uma importante vitória que o coloca provisoriamente na liderança do quadrangular do rebaixamento e empurra o Xavante para a lanterna do grupo.

Brasil de Pelotas x São José pelo quadrangular do rebaixamento

Brasil de Pelotas (2)

Gabriel Oliveira; Danilo, Guilherme Cerqueira, Bruno Miguel, Higor (Alan Bald); João Victor (Israel), Jonathan Cabeça (Histone), Kauê (Jeferson), Vini Charopem (Higor Farias), Yuri Sorriso e Jota. Técnico: Pingo.

São José (3)

Fábio; Jonatha Varela, Tiago Pedra, Jadson, Lailson; Marco Antônio, Bagatini (Lucas Hulk), Gabriel Terra; Giovane Gomez, Renê (Rafael Dumas) e Douglas (Kayan). Técnico: Hélio Vieira.