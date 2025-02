Gauchão 2025: torneio do rebaixamento começa nesta quarta; veja os confrontos

Pelotas e Brasil estão no quadrangular de rebaixamento.

Apenas dois times vão sobreviver. Nesta quarta-feira (19) começa o quadrangular do rebaixamento, que vai definir as equipes que vão cair para a Divisão de Acesso 2026.

Os quatro últimos classificados na primeira etapa do Gauchão — Brasil, Pelotas, São José e Avenida — vão se enfrentar em seis rodadas.

A primeira começa às 19h, com São José e Pelotas no Passo D'Areia. Depois, às 21h30min, Avenida e Brasil se enfrentam nos Eucaliptos.

As duas equipes que conquistarem mais pontos se salvarão e terão presença garantida no Estadual do próximo ano. Os dois últimos estarão rebaixados.