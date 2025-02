Tabela do quadrangular do rebaixamento é motivo de polêmica entre clubes e FGF

Pelotas e Brasil lutam contra o rebaixamento no quadrangular do Gauchão. Victor Lannes / GE Brasil/Divulgação

A tabela do quadrangular do rebaixamento foi motivo de polêmica no início da semana. Em duas reuniões, os quatro clubes envolvidos e a FGF tentaram entrar em um consenso sobre quais seriam os jogos da última rodada. Entretanto, a decisão ficará nas mãos das autoridades de segurança.

Qual o impasse?

A tabela foi definida antes do início do Gauchão e prevê que os jogos decisivos ocorram ao mesmo tempo. No regulamento, os confrontos foram estabelecidos conforme o posicionamento das equipes. Já era certo, por exemplo, que o 9º colocado faria a última rodada em casa contra o 12º, bem como o 10º lugar enfrentaria o 11º.

Entretanto, os rivais Brasil e Pelotas terminaram a etapa inicial em 9º e 10º, respectivamente, fazendo com que duas partidas decisivas tenham de ser realizadas ao mesmo tempo na mesma cidade. Como a Brigada Militar não costuma dar condição de segurança para esse tipo de cenário, outras possibilidades foram levantadas.

O que foi debatido?

A primeira alternativa sugerida pela FGF foi a realização do clássico Bra-Pel para a última rodada. O duelos, neste momento, estão previstos para ocorrer na terceira e quarta rodada (na Boca do Lobo e Bento Freitas, respectivamente). Entretanto, a partida teria mando do Brasil. Portanto, o Pelotas recusou a possibilidade, já que também teria o direito de ser mandante na última rodada.

A segunda hipótese levantada foi de as duas equipes de Pelotas abrirem mão do mando de campo na última rodada. Sendo assim, seriam invertidas a quinta e a sexta rodada, com São José e Avenida definindo em casa os jogos decisivos. Nesta ideia, o Lobo foi novamente contrário, enquanto o Brasil divulgou uma nota nas redes sociais responsabilizando a FGF por qualquer decisão.

O desfecho

Em reunião na terça-feira (18), o martelo foi batido. Brasil e Pelotas serão mandantes na última rodada do quadrangular do rebaixamento, porém não há garantia de que as duas partidas serão realizadas na cidade de Pelotas.

A decisão será tomada após a quinta rodada pelas autoridades de segurança e a FGF. Caso ambos os clubes ainda estejam na disputa contra o rebaixamento, um dos jogos poderá ser deslocado para outra cidade caso a Brigada Militar não dê condição da realização das partidas ao mesmo tempo.

Se Brasil ou Pelotas já estiverem com o destino definido, ou a partida não impacte o futuro de Avenida e São José, os jogos poderão ser realizados em horários distintos, conforme definição da Federação Gaúcha.