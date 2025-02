Gauchão 2025: Taça Farroupilha começa nesta quinta; veja os confrontos

Galego (18) é o artilheiro do Gauchão, com seis gols. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

A Taça Farroupilha — desmembramento entre o 5º e o 8º colocados do Gauchão 2025 — começará nesta quinta-feira (20) com os confrontos de ida da fase semifinal da competição.

O campeão levará uma vaga na Copa do Brasil 2026. Além disso, os dois melhores colocados estarão na Série D do ano que vem. Exceto o Ypiranga, que já está na C.

Ypiranga (5º) x Monsoon (8º)

Emerson Galego, no topo da artilharia do Gauchão com seis gols, segue em busca da chuteira de ouro. O seu Ypiranga enfrentará o Monsoon, que tenta uma vaga na decisão da Taça Farroupilha para se classificar para uma competição nacional pela primeira vez em sua história.

O duelo começará no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, com mando do Monsoon. A decisão será em Erechim, ainda sem data confirmada.

Guarany (6º) x São Luiz (7º)

Além da vaga na decisão, Guarany e São Luiz disputam uma vaga na Série D em 2026. Quem se classificar, estará no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Ou até os dois juntos, caso o Monsoon seja eliminado.

O duelo começará em Ijuí, nesta quinta, e o desfecho será em Bagé, ainda sem data definida.

Taça Farroupilha (Semifinais)

Quinta (20) — 19h — Estádio do Vale, em Novo Hamburgo

Monsoon x Ypiranga

Quinta (20) — 21h30min — 19 de Outubro, em Ijuí

São Luiz x Guarany