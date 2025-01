Guarany-Ba deve ter mudança na equipe para enfrentar o Juventude pelo Gauchão

Equipe jogou em casa contra o Inter na estreia e agora vai para o segundo confronto seguido como visitante. Sérgio Galvani / Guarany F.C./Divulgação

Com dois empates nas duas primeiras rodadas do Gauchão, o Guarany-Ba vai em busca da sua primeira vitória no campeonato estadual nesta terça-feira (28). A equipe da Fronteira irá duelar contra o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 19h.

O técnico Márcio Nunes deve ter um desfalque e um retorno em relação à equipe que empatou com o Brasil de Pelotas na segunda rodada da competição.

— Ele não deve ter o Saulo por conta de uma contratura muscular na panturrilha. O Fabão deve se manter na zaga. No ataque, talvez haja uma mudança de escalação, com o Luiz Felipe retornando no lugar do Marllon, mas de resto deve ser o mesmo o mesmo time — explica Yuri Cougo, repórter do Jornal Minuano, de Bagé.

A avaliação da direção da equipe é que os dois pontos nas duas primeiras partidas foram importantes pelas circunstâncias das partidas. O Guarany-Ba conseguiu arrancar um ponto do Inter em casa e outro contra o Brasil de Pelotas no Bento Freitas.