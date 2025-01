Juventude x Guarany de Bagé: onde assistir, horário e escalações

Confronto ocorre no Alfredo Jaconi. Arte Pioneiro / Agencia RBS

Juventude e Guarany de Bagé se enfrentam pela 3ª rodada do Gauchão 2025 nesta terça-feira (28), a partir das 19h, no Alfredo Jaconi.

O Verdão conheceu sua primeira derrota na competição na última rodada ao sofrer 2 a 0 do Inter, em Porto Alegre. A equipe de Fábio Matias tem três pontos e está no segundo lugar do Grupo C.

Já o time de Bagé vem de dois empates seguidos, diante de Inter e Brasil-Pel e estão em 3º na tabela do Grupo A.

Prováveis escalações:

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Cipriano e Felipinho; Kelvi, Jadson (Giraldo) e Mandaca; Ênio (Batalla), Erick Farias (Giovanny) e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias

Guarany de Bagé: Jonathan; Telles, Bruno Cardoso, Fabão e João Victor; David, Murilo, Marcelinho, Jean Lucca e Marlon; Yan Philippe. Técnico: Márcio Nunes.

Arbitragem para Juventude x Guarany de Bagé

Roger Goulart, auxiliado por Leirson Martins e Juarez Junior. Quarto árbitro: Tiago Staduto. VAR: Daniel Nobre Bins

Onde assistir a Juventude x Guarany de Bagé

O Premiere anuncia a transmissão da partida;

A Rádio Gaúcha Serra transmite a partida no FM e no app de GZH, opção Serra.

Como chegam Juventude e Gurany de Bagé

O Verdão fica atento às situações de atletas que estão com desgaste e o técnico Fábio Matias prometeu mudanças na equipe. Abner ou Cipriano podem ser poupados. Adriano Martins segue como dúvida e o lateral Marcos Paulo pode atuar improvisado no setor.

No meio, Jadson pode ser poupado. O colombiano Geraldo seria a alternativa. Mandaca deve voltar ao time.

E no ataque, sem Gilberto, que acusou dores no posterior da coxa na derrota para o Inter deverá dar a vaga a Gabriel Taliari. Por terem atuado nos dois jogos do Gauchão e nos testes preparatórios para a competição, os atacantes Ênio e Erick Farias também podem ser poupados. Batalla e Giovanny podem ser as surpresas na frente.