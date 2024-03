Eleito pela Editoria de Esportes de GZH como o melhor treinador da primeira fase, William Campos acredita que a partida contra o Juventude neste sábado (9) pode "mudar a vida" não só do clube, mas dos jogadores e da comissão técnica. O Guarany de Bagé recebe o Papo no Estrela D'Alva, às 19h30min, para o jogo único das quartas de final do Gauchão. Além de atuar diante da torcida, o Índio tem a vantagem do se classificar com o empate.