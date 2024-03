O Juventude finalizou a preparação para enfrentar o Guarany, no sábado (9), às 19h30min, pelas quartas de final do Gauchão. O último treinamento foi realizado na manhã desta sexta-feira (8) sob o comando de Roger Machado, no CT Alviverde. O técnico chega pressionado pela queda de rendimento do time e falta de resultados positivos nas últimas seis partidas entre Gauchão e Copa do Brasil.