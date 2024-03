O Juventude terá pela frente, nas quartas de final do Gauchão, a grande surpresa da primeira fase. O Guarany de Bagé é o único bicampeão do Estadual entre os times do interior, e retornou à elite depois da queda sofrida em 2022. O Alvirrubro terminou na quarta colocação, inclusive com uma campanha melhor do que o time alviverde.