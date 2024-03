O técnico Roger Machado admitiu compreender a frustração do torcedor do Juventude após o time não se classificar no G-4 do Gauchão. A queda de rendimento do grupo em campo também aumenta a pressão sobre o comandante neste começo da temporada. A equipe acumula seis jogos sem vencer entre o Gauchão e a Copa do Brasil. O treinador alviverde também se disse frustrado com o momento, mas que confia no trabalho para avançar no Gauchão e na Copa do Brasil, duas decisões em menos de uma semana.