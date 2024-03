Neste sábado (9), o São Luiz terá uma tarefa difícil no Gauchão. Vencer o Inter no Beira-Rio e garantir uma vaga para as semifinais. A situação fica mais delicada, pois o Colorado, além de jogar no seu estádio, que deverá receber 48 mil torcedores, ainda tem a vantagem de jogar por um empate.