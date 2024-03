Os próximos dias serão decisivos para o futuro do São Luiz na temporada. O Rubro terá dois jogos que irão definir se o clube segue ou não em atividade neste primeiro semestre. O primeiro será no sábado (9) contra o Inter, pelas quartas de final do Gauchão. O segundo será na quarta-feira (13) contra o América-RN, em Natal.