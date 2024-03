A fase classificatória do Gauchão acabou no sábado (2) com a definição das duas últimas vagas em aberto. Inter, Grêmio, Guarany de Bagé, Juventude, São José, Brasil-Pel, Caxias e São Luiz garantiram suas vagas nas quartas de final. Na outra ponta, Novo Hamburgo e Santa Cruz foram rebaixados.