Em um jogo marcado por confusões dentro do campo e na arquibancada, o Avenida empatou por 0 a 0 com o São José e garantiu permanência na primeira divisão do Gauchão. O time de Santa Cruz do Sul, que iniciou a rodada na zona de rebaixamento, conseguiu evitar a queda, já que o Novo Hamburgo perdeu para o Caxias no Vale do Sinos.