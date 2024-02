Na noite deste domingo (4), no Passo D'Areia, o São José recebeu o Guarany de Bagé e empatou em 1 a 1. O Zeca abriu o placar, ainda no primeiro tempo, mas acabou cedendo o empate na segunda etapa. O gol do time da Capital foi marcado por Renê, após um rebote do goleiro Rodrigo Mamá. A equipe visitante descontou com um golaço de Wilson Junior, aos 20 minutos do segundo tempo.