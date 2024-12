Copa de futsal vai reunir mais de 200 times em Santiago; competição deve ter olheiros da dupla Gre-Nal 

Abertura do evento será no Ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto.

Santiago, na Região Central, será a casa do futsal de base no Rio Grande do Sul entre 20 e 22 de dezembro. Onze quadras da cidade receberão os jogos da Copa Santiago, que reunirá 183 equipes masculinas, do sub-7 ao sub-20, e 20 times femininos, do sub-13 ao sub-17.