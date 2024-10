A final da Copa do Mundo de Futsal neste domingo (6) marcará o oitavo duelo entre Brasil e Argentina na história do torneio. A última vez foi justamente na edição anterior, em 2021, na Lituânia, quando a seleção brasileira acabou eliminada na semifinal perdendo por 2 a 1. Na decisão no Uzbequistão, serão 15 jogadores remanescentes do histórico confronto entre os países, há três anos.