Pela primeira vez na história teremos Brasil e Argentina decidindo uma Copa do Mundo de Futsal. Com um placar idêntico, 3 a 2, brasileiros e argentinos eliminaram ucranianos e franceses, respectivamente, nas semifinais e agora vão duelar pelo título mais importante do esporte. A decisão está marcada para domingo (6), ao meio-dia, pelo horário de Brasília, em Tashkent, capital do Uzbequistão.