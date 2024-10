Expectativa pelo hexa Notícia

"Será uma das finais mais maravilhosas de todos os tempos": comentaristas apostam no que esperar de Brasil x Argentina

As duas equipes chegam à decisão invictas no torneio no Uzbequistão: para cada lado, seis vitórias em seis jogos.

04/10/2024 - 06h00min Atualizada em 04/10/2024 - 06h00min