Quatro seleções garantem classificação antecipada; veja como foi o sexto dia da Copa do Mundo de Futsal

Portugal venceu mais uma e agora disputa o primeiro lugar do grupo E com Marrocos, que também ganhou seu jogo. França e Irã brigam pelo pódio do grupo F após êxitos nesta quinta-feira

19/09/2024 - 16h41min