Definidas as finais em cinco regiões da Taça Farroupilha

Guarany, de Espumoso, fará a final na Região Planalto Kamilla Kopsell / Divulgação Clube Atlético Guarany

Teve classificação com folga no tempo normal. Com emoção na prorrogação. E com muito drama nas cobranças de pênaltis.

Assim foi o sábado (10) nas partidas semifinais da Taça Farroupilha de futsal, categoria adulta masculina.

Em cinco das seis regiões onde há disputa, as finais estão definidas. Apenas no Alto Uruguai, quatro times ainda jogarão a fase semifinal nos próximos dias.

A Taça Farroupilha serve de preparação para as três divisões do Gauchão de Futsal 2025 que iniciam no dia 31 de maio.

Como foram definidas as finais

Alto Uruguai

Em Três Passos, a Atlec passou fácil pelo São José, de São José do Inhacorá, goleando por 7 a 1. Já em Seberi, no clássico regional, a Afucs perdeu em casa para o Guarani, de Frederico Westphalen.

Atlec e Guarani vão para às semifinais contra Soberano, de Sarandi, e Lokomotiv, de Palmeira das Missões, que já estavam previamente classificados.

Central

Em Agudo, a AAGF venceu a Asserc, de Bagé, por 4 a 1 e vai fazer à final contra o Santa Cruz. O time do Vale do Rio Pardo precisou vencer a Alaf, de Lajeado, por 4 a 2 no tempo normal, empatar em 0 a 0 na prorrogação e passar nos pênaltis por 5 a 4.

Metro-Serra

Um raro 0 a 0 no futsal classificou a ACBF de Carlos Barbosa contra o União Parobé, em Parobé, pela semifinal. O time da Serra Gaúcha, que atua na Taça Farroupilha com sua equipe sub-20, havia vencido o jogo de ida e se garantiu com o empate. A decisão será contra o Vélez Camaquã.

Norte

Na sexta-feira (9), o Lagoa EC, único time 100% em toda a competição, já havia se garantido ao golear a ASF, de Serafina Corrêa, por 6 a 1. Nesse sábado (10), em Guaporé, o Ibira surpreendeu a AGE e venceu por 3 a 2. As finais serão em Ibiraiaras e Lagoa Vermelha.

Noroeste

Duas semifinais decididas de forma dramática. Em Cerro Largo, os donos da casa ficaram no 2 a 2, no tempo normal, com Entre-Ijuís. E na prorrogação, os visitantes venceram por 1 a 0 e se classificaram às finais.

O adversário também se deu bem jogando fora de casa. Em Uruguaiana, o Santa Rosa Futsal ganhou da Uruguaianense por 3 a 2 no tempo normal, empatou em 1 a 1 na prorrogação, e venceu nos pênaltis por 5 a 4.

Planalto

No último jogo da fase classificatória, o Guarany, de Espumoso, foi a David Canabarro só precisando empatar para se classificar à final. Fez mais. Venceu por 4 a 2 e agora vai pegar a Asaf, de Campos Borges, na decisão.

Finais da Taça Farroupilha

ACBF x Vélez Camaquã

AAGF x Santa Cruz

Lagoa EC x Ibira

Santa Rosa x Entre-Ijuís

Asaf x Guarany-ESP