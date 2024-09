O Brasil atropelou os dois primeiros adversários da Copa do Mundo de Futsal. Pelo Grupo B, goleou Cuba e Croácia, por 10 a 0 e 8 a 1, respectivamente. O próximo confronto é nesta sexta-feira (20), às 9h30min, diante da Tailândia, em jogo que vale a liderança do Grupo B. A seleção brasileira tem vantagem no saldo de gols: 17 contra seis.