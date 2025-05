EUA suspende restrições a chips para inteligência artificial

Os Estados Unidos suspenderam nesta terça-feira (13) mais restrições à exportação de semicondutores usados no desenvolvimento da inteligência artificial (IA), que teriam afetado especialmente a China.

A administração do ex-presidente democrata Joe Biden havia anunciado, em meados de janeiro, poucos dias antes do fim de seu mandato, essas novas normas, que deveriam entrar em vigor a partir de 15 de maio. Elas se somariam a outros controles aplicados desde 2022 e 2023.

Concretamente, as restrições afetavam os chips H20, desenvolvidos pela gigante americana Nvidia.

O Departamento de Comércio dos EUA substituiu essas novas normas por recomendações que "alertam", entre outras coisas, o público sobre "as potenciais consequências de permitir que chips americanos sejam usados" para desenvolver "modelos chineses de IA".

"Essas novas condições teriam sufocado a inovação americana e prejudicado as empresas", disse o Departamento de Comércio em um comunicado.

Também teriam prejudicado as relações diplomáticas com vários países que seriam "rebaixados a um status de segunda categoria", acrescentou.

É uma mudança de rumo em relação à administração Trump, que no início de abril havia informado à Nvidia que seus chips H20 passariam a exigir uma licença para serem exportados a certos países, incluindo a China.

Na época, o grupo afirmou que o novo ajuste o obrigaria a contabilizar "encargos associados" de 5,5 bilhões de dólares (R$ 30,9 bilhões) em seus resultados do primeiro trimestre.

Nesta terça-feira, por volta das 18h30 GMT (15h30 de Brasília), as ações da Nvidia subiram 5,98% na Bolsa de Nova York.

Por outro lado, o Departamento de Comércio dos EUA destacou que o uso de microprocessadores Ascend do grupo chinês Huawei "em qualquer parte do mundo contraria as normas de controle de exportações dos Estados Unidos".