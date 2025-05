Com mudanças em todos os setores, Grêmio está escalado para enfrentar o Godoy Cruz

Arezo é novidade no ataque gremista. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Com mudanças na defesa, no meio e no ataque, o Grêmio está escalado para enfrentar o Godoy Cruz, às 19h desta terça-feira (13), na Arena.

O duelo vale a liderança do Grupo D da Sul-Americana, no qual napenas o primeiro da chave avança às oitavas do torneio, evitando os playoffs.

Mano Menezes fez mudanças por opções técnicas nos três setores do time. Na lateral direita, João Pedro substitui Igor Serrote. Na esquerda, Lucas Esteves ocupa a vaga de Marlon, titular contra o Bragantino.

Ronald é a novidade, formando dupla de volantes com Dodi. No ataque, Arezo está confirmado.

Ausências

Dentre as principais ausências para o confronto, destaques para Marlon, que ainda não pôde ser inscrito no torneio, e Cristaldo, poupado por fadiga muscular. Eles dão lugar a Lucas Esteves e Monsalve.

Desta forma, o Grêmio vai a campo com: Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi, Ronald, Cristian Olivera, Monsalve e Arezo; Braithwaite.

No banco, Mano Menezes tem à disposição: Grando, Igor Serrote, João Lucas, Viery, Kannemann, Luan Cândido, Camilo, Nathan Pescador, Aravena, Alysson, Amuzu e André Henrique.

