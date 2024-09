França e Irã são acusados de tentar combinação de resultados na Copa do Mundo de Futsal

O último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de Futsal foi marcada por polêmicas. França e Irã se enfrentaram neste domingo (22) e iniciaram a terceira rodada já classificados, decidindo apenas quem ficaria em primeiro na chave. O líder teria que enfrentar nas oitavas o Marrocos, um dos favoritos do torneio. Com lances atípicos e de baixo nível técnico na partida, as seleções foram acusadas de manipulação por personalidades da modalidade em todo o mundo.